2019-08-24T18:27:25+03:00
Общество

Митинг-концерт на проспекте Сахарова собрал 110 тысяч человек

В празднике в честь 350-летия флага России приняли участие звезды российского шоу-бизнеса, герои России и СССР
Ксения БОГДАНОВА
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В этом году мероприятия в честь Дня российского флага проходят с особым масштабомВ этом году мероприятия в честь Дня российского флага проходят с особым масштабомФото: Михаил ФРОЛОВ
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Митинг-концерт на проспекте Академика Сахарова собрал 110 тысяч гостей. Количество участников мероприятия было подсчитано на рамках металлодетекторов, сообщают организаторы концерта.

В празднике в честь 350-летия российского флага приняли участие звезды российского шоу-бизнеса, герои России и Советского союза, ученые, исследователи, известные спортсмены – все те, кто не раз поднимал российский триколор в честь своих побед и достижений. На сцену вышли музыканты Григорий Лепс, Валерия, Кристина Орбакайте, Владимир Кузьмин, Тимати, Клава Кока, группы "Голубые береты", "Сурганова и оркестр", военные духовые оркестры фестиваля «Спасская башня». Особыми гостями праздника стал экипаж самолета А321, экстренно севшего на поле в Подмосковье после ЧП на борту.

Митинг-концерт на проспекте Сахарова собрал 110 тысяч человек Фото: Михаил ФРОЛОВ

Митинг-концерт на проспекте Сахарова собрал 110 тысяч человекФото: Михаил ФРОЛОВ

Перед концертом на проспекте Академика Сахарова прошел масштабный флешмоб «Флаг-рекордсмен». Волонтеры и участники молодежных организаций развернули гигантское полотнище, составленное из 2000 флагов российских регионов и общественных организаций. Огромное полотно, символизирующее дружбу и единство, растянулось почти на весь проспект Сахарова.

В этом году мероприятия в честь Дня российского флага (официально он отмечается 22 августа) проходят с особым масштабом: российскому триколору исполнилось 350 лет. Впервые трехцветный стяг был поднят в 1669 году над первым российским военным кораблем «Орел». Корабль, построенный отцом Петра I Алексеем Михайловичем, был спущен на воду в деревне Дединово Луховицкого района. Когда царя спросили, какой флаг поднять над его палубой, и показали для образца несколько флагов ведущих морских держав того времени, Алексей Михайлович велел сшить стяг с горизонтальными бело-сине-красными полосами. Этот исторический факт стал точкой отсчета в истории российского триколора.

Флешмоб на проспекте Сахарова попал в Книгу рекордов России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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