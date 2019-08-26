2019-08-26T14:17:02+03:00
Москва

Москвичам напомнили об услугах для школьников и родителей

В режиме онлайн можно записаться в кружки или получить карту учащегося
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Школьникам и их родителям напомнили о полезных сервисахШкольникам и их родителям напомнили о полезных сервисахФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Подготовиться к новому учебному году школьникам и их родителям помогут онлайн сервисы на сайте mos.ru. В частности, на портале в режиме онлайн можно отслеживать успеваемость ребенка, а также в упрощенном режиме получить карту учащегося.

Отмечается, что для получения карты учащегося достаточно просто заполнить форму на сайте, а готовую карточку привезут сразу в школу, куда ходит ребенок. Готовится карта примерно 30 дней, передает Москва 24.

Помимо этого на портале можно записаться в различные развивающие кружки и секции, а также в группу продленного дня. На сайте также можно узнать оценки школьника за любой экзамен или отслеживать его текущую успеваемость.

Для тех родителей, чей ребенок только собирается в первый класс есть возможность прикрепить ребенка к той или иной школе или перевести его в другую по своему усмотрению, передает РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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