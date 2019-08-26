Запрет продажи алкоголя введут в Московской области 1 сентября 2019 года

СЕГОДНЯ 15:10 2019-08-26T15:10:35+03:00

В этот раз запрет продажи алкоголя в Московской области будет действовать 1 сентября 2019 и в другие дни линеек

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В этом году запрет на продажу алкоголя в Московской области 1 сентября будет действовать и в другие дни празднования Дня знаний. Дело в том, что 1 сентября приходится на воскресенье, и большинство школ будут проводить праздничную линейку лишь в понедельник, 2 сентября. В воскресенье церемонию проведут только шесть школ во всем регионе. Об этом сообщил замначальника управления организации работы участковых уполномоченных полиции и ПДН ГУ МВД РФ по региону, полковник полиции Наталья Лободенкова.

«В преддверии нового учебного года практически во все администрации районов направлены рекомендательные письма о запрете продажи спиртных напитков, в том числе и слабоалкогольных, в день проведения мероприятий», - цитирует Лободенкову РИАМО.

Ответим, что во время праздника безопасность на территории подмосковных школ будут обеспечивать около четырех тысяч полицейских, а также казаки и около двух тысяч сотрудников частных охранных учреждений, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU