2019-08-27T13:33:56+03:00
Звезды

Сады разных эпох представят в рамках фестиваля в «Царицино»

Мероприятие продлится до 8 сентября
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Москве пройдет фестиваль садовВ Москве пройдет фестиваль садовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В музее-заповеднике «Царицино» пройдет фестиваль исторических садов. Все экспозиции будут представлены в миниатюре.

В этом году темой фестиваля стали «Сады, вдохновение историей». В рамках конкурса 20 участников создадут свои проекты на ограниченной территории. Главным правилом станет необходимость отразить в работах различные исторические работы. В частности, в рамках фестиваля будут представлены сады в стиле Древнего Рима, средневековой Франции, модернистских течений. Кроме того, гости мероприятия смогут увидеть и работы, посвященные современным технологиям.

Мероприятие стартует сразу после завершения проекта «Сады Серебряного века», одной из тем которого стала история крымской усадьбы Новый Кучук-Кой. По итогам этого мероприятия в Москве создадут небольшой одноименный сад с цветником, передает Москва 24.

Отметим, что судить конкурсные работы на фестивале в «Царицино» будут хранитель садов Русского музея Ольга Черданцева, ландшафтный архитектор из Парижа Лора Коньям и другие ведущие специалисты, передает ФАН со ссылкой на mos.ru.

Добавим, что итоги конкурса будут подведены уже 31 августа, а сам фестиваль завершится 8 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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