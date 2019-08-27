В Подмосковье все образовательные учреждения проверили на безопасность

СЕГОДНЯ 14:42 2019-08-27T14:42:21+03:00

А в начале учебного года запланированы учения на случай ЧС

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Все образовательные учреждения Московской области в преддверии 1 сентября прошли проверку на на соответствие требованиям пожарной безопасности. Об этом сообщил вице-губернатор региона Дмитрий Пестов.

Сообщается, что в преддверии начала учебного года в регионе проверили 3800 школ, детских садов, вузов и колледжей. В результате этих проверок специалисты выявили порядка полутора тысяч различных нарушений. Однако все недочеты уже были устранены, что подтвердили повторные проверки. Таким образом, все образовательные учреждения Подмосковья готовы принять учеников, передает РИАМО.

Добавим, что в начале учебного года в регионе проведут традиционный месячник безопасности. В рамках этого мероприятия ученикам и педагогам расскажут о правилах безопасности, а также предложат принять участие в тренировках по эвакуации. Такие мероприятия предназначены снизить риски получения травм и гибели людей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU