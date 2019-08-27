2019-08-27T15:13:53+03:00
Общество

Для столичных пенсионерок открыли бесплатные курсы бебиситтеров

Няней на час могут стать женщины от 50 лет
Светлана ВОЛКОВА
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Занятия рассчитаны на женщин от 50 летЗанятия рассчитаны на женщин от 50 летФото: Евгения ГУСЕВА
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В центре занятости «Моя карьера» (ул. Сергия Радонежского, д. 1, стр. 1, ст. м. «Площадь Ильича») желающие стать нянями могут бесплатно учиться в «Школе бебиситтеров». Занятия рассчитаны на женщин от 50 лет, то есть предпенсионеров и уже вышедших на пенсию. Курс длится два дня и будет проводиться каждый месяц. После учебы выпускники школы получат специальный сертификат. Первые уроки состоятся 5 и 6 сентября, а также 23 и 24 сентября. В группе может быть до 50 человек.

Педагоги и психологи городского сервиса «Бабушка на час» объяснят будущим няням психологические и юридические тонкости присмотра за детьми, правила безопасности для ребенка дома, на прогулке и в людных местах. Также научат развивающим играм и современным методикам раннего развития Марии Монтессори, Глена Домана, Николая Зайцева, Бориса и Елены Никитиных и других авторов. Нянь научат составлять договор на оказание услуг и объяснят, как правильно зарегистрироваться в качестве самозанятого.

Стажировку в течение 9 часов ученицы смогут пройти там же, в игровой комнате центра занятости. Потом такого бебиситтера родители смогут пригласить последить за ребенком на час или полдня, а может и дольше при необходимости.

Чтобы записаться в школу нянь, нужно заполнить заявку на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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