Мэрия обжаловала решение суда по митингу оппозиции 31 августа

СЕГОДНЯ 19:35 2019-08-27T19:35:44+03:00

В проведении акции в этот день было отказано из-за мероприятий в честь Дня знаний

Изменить размер текста: A A

Столичные власти подали апелляцию на решение Тверского суда, признавшего незаконным отказ в проведении 31 августа митинга в центре Москвы. Об этом во вторник сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности Василий Олейник.

- Правительство Москвы подало апелляционную жалобу на решение Тверского районного суда от 26 августа текущего года по административному исковому заявлению от группы граждан Игоря Ефремова, Ярослава Конвая и Дмитрия Захватова к правительству Москвы об оспаривании отказа в согласовании шествия, - рассказал Василий Олейник.

Московская мэрия решила подать апелляцию после того, как Тверской суд частично удовлетворил претензии Либертарианской партии России к столичному правительству. Тем самым суд признал незаконным решение мэрии Москвы отказать в проведении акции в центре города.

Столичные власти не разрешили проводить митинг, так как 31 августа в центре Москвы запланировано много мероприятий, посвященных Дню знаний. Ожидается, что в городском фестивале «Цветочный джем», а также в других праздниках, приуроченных к окончанию лета, примут участие тысячи москвичей и гостей столицы. Запланированная на выходные масштабная программа включает концерты, мастер-классы, конкурсы, квесты и экскурсии для детей и взрослых, которые пройдут во всех округах города, в том числе в центре Москвы.

Одним из самых яркий событий наступающих выходных станет молодежный фестиваль «PROлето» - он пройдет 31 августа на проспекте Академика Сахарова и на ВДНХ. Фестиваль посвящен окончанию летнего сезона и началу учебного года. Праздник проводится по инициативе Российского Союза Молодежи. Развлекательная программа стартует в субботу, 31 августа, в 14 часов на проспекте Сахарова: на большой сцене начнется концерт с участием российских звезд. Концерт продлится до 20 часов, после чего праздник переместится на ВДНХ.

ИСТОЧНИК KP.RU