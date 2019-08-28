В Подмосковье рабочие в строительной люльке спасли семью из горящей квартиры

СЕГОДНЯ 12:17 2019-08-28T12:17:39+03:00

Мама, папа и ребенок перелезли через балкон и оказались в безопасности

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В подмосковном Видном рабочие, которые проводили капитальный ремонт дома, оказались настоящими героями. Они спасли из горящей квартиры семью с маленьким ребенком.

Увидев, что из окон квартиры на десятом этаже валит дым, рабочие поспешили на помощь. Кто-то побежал по этажам, стучать в квартиры и выводить людей, а вот те, кто трудился на фасаде дома, подобрались прямо к открытым окнам.

Внутри находилась семя из трех человек, их пришлось эвакуировать на строительную люльку, так как внутри подъезда уже все было в дыму.

- Спасли маму, папу и ребенка 10 лет. Честно говоря, это божья помощь, что они оказались рядом. Единственный путь эвакуации был через балкон, — сообщил «360» пресс-секретарь МинЖКХ Вадим Кудасов.

Тем временем почти 40 человек собрались у подъезда – это те, кого успели вывести из здания. Никто не пострадал.

- Монтажники — молодцы. Оперативно работали, спасали. Среагировали оперативно, — рассказал один из спасенных местных жителей.

В Министерстве ЖКХ Подмосковья назвали имена рабочих-спасателей. Это Эдуард Бадамшин, Казбек Тубеков, Илья Куй-беда, Альберт Мирзоев и Расул Кательников.

Кстати, возгорание началось в 9:05, а на работу парни вышли только в 9 утра и вместо кофе сразу приступили к спасательным работам.

Вскоре на месте оказались представители МЧС, они ликвидировали огонь в одной из квартир, горели личные вещи на площади 10 кв.метров и балкон в соседнем помещении.

Пока в ЖКХ ущерб дому не оценивали, но пообещали, что работы будут продолжены.

ИСТОЧНИК KP.RU