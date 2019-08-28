Более 55 тысяч москвичей прикрепились к стоматологическим поликлиникам онлайн

СЕГОДНЯ 14:03 2019-08-28T14:03:47+03:00

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Более 55 тысяч москвичей прикрепились к стоматологическим поликлиникам в режиме онлайн. Эта услуга доступна всем жителям города на портале mos.ru. Она помогает москвичам экономить время.

Раньше, чтобы прикрепиться к поликлинике пациенту необходимо было собрать документы, лично принести их в регистратуру и написать заявление. Для этого людям зачастую приходилось отпрашиваться с работы или тратить личное время.

«Онлайн-услуга на mos.ru позволяет сделать этот процесс проще и быстрее. За год ее работы более 32 тысяч взрослых и свыше 23 тысяч детей стали пациентами стоматологических поликлиник», — цитирует представителя пресс-службы департамента информационных технологий Москвы РИАМО.

Добавим,ч то на сегодняшний день жители города могут прикрепиться к 58 стоматологическим поликлиникам. В 26 из них могут обслуживаться только взрослые, в 24 — только дети и еще в 8 медучреждвениях обслуживаются как взрослые, так и маленькие пациенты, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU