Рабочие, спасшие семью из пожара в Видном, получат премии

СЕГОДНЯ 18:46 2019-08-28T18:47:31+03:00

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В руководстве компании, где трудятся рабочие, которые 28 августа спасли жителей девятиэтажки из огня, заявили, что сотрудники будут премированы.

Помимо денежных выплат, рабочим дадут один выходной, так как многие тоже надышались дымом во время эвакуации жителей.

- Сам дом сейчас обесточен, поэтому можно выделить выходной. Они обязательно получат денежные премии, - комментирует телеканалу «360» руководитель проекта по городу Видное Олег Алехин.

Местными героями стали Эдуард Бадамшин, Казбек Тубеков, Илья Куй-беда, Альберт Мирзоев и Расул Кательников. Всем участникам спасательной операции, которые еще утром шли ремонтировать объект и не подозревали, что будут вытаскивать людей из горящего дома, от 20 до 25 лет.

Пожар на девятом этаже жилого дома в подмосковном Видном начался в 09:05 — всего через пять минут после того, как ремонтники вышли на работу. Бригада разделилась: кто-то выводил людей по ступенькам, а из одной квартиры вызволять семью пришлось с помощью строительной люльки.

В Подмосковье рабочие спасли из пожара семью.

ИСТОЧНИК KP.RU