Валерия Касамара предложила освободить действующих муниципальных депутатов от необходимости собирать подписи

СЕГОДНЯ 18:50 2019-08-28T18:50:42+03:00

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Действующих муниципальных депутатов следует освободить от сбора подписей на выборах в региональные парламенты — такое предложение озвучила кандидат в депутаты Московской городской думы Валерия Касамара в ходе пресс-конференции. По её словам, существующий административный барьер действительно слишком высок и требует серьёзных изменений. Кроме того, Касамара предлагает предусмотреть возможность сбора подписей через сайт госуслуг — по мнению кандидата, это было бы закономерно после проведения эксперимента с электронным голосованием в 2019 году.

«Считаю, что представителям разных политических сил необходимо научиться слышать друг друга и искать взаимоприемлемый общественный компромисс. Вот почему я убеждена в необходимости предпринять ряд политических реформ, которые позволят вернуть ситуацию в конструктивное русло», – заявила Валерия Касамара, выступая на пресс-конференции.

По её словам, серьёзного пересмотра требует вопрос организации сбора подписей для кандидатов-самовыдвиженцев — вопрос, который вызвал множество конфликтов в Москве в начале кампании 2019 года. Касамара предлагает несколько взаимосвязанных шагов — например, ввести единую норму подписей, снизить избирательный барьер на думских выборах по пропорциональной системе с 5% до 3%, существенно уменьшить муниципальный фильтр, освободить от сбора подписей на выборах в региональные парламенты действующих муниципальных депутатов.

«Эти люди уже доказали свою состоятельность, за них проголосовали избиратели. Это лучшее поручительство. Так к чему еще раз обязывать их проходить через те же самые процедуры?», – объяснила Касамара, напомнив, что именно в такой ситуации оказался её несостоявшийся оппонент Илья Яшин, глава муниципального округа Красносельский.

Она уточнила, что готова взять в работу те наказы, которые успел собрать Яшин, потому что в интересах кандидата в депутаты Мосгордумы — забота обо всех жителях округа вне зависимости от их политических предпочтений. Кроме того, Касамара предлагает сделать механизм определения подлинности подписей избирателей в поддержку кандидатов четким и прозрачным, введя возможность сбора подписей через сайт госуслуг. «В этом году у нас проходит эксперимент по электронному голосованию в трёх округах. Мне кажется, если страна идёт в ногу со временем, было бы логично продолжить и позволить собирать подписи онлайн», – отметила кандидат в депутаты Мосгордумы.

ИСТОЧНИК KP.RU