Погода в Москве на 29 августа 2019 года: на пару градусов теплее

СЕГОДНЯ 07:24 2019-08-29T07:24:44+03:00

В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Москве на 29 августа 2019 года

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Погода в Москве на 29 августа 2019 года будет немного теплее, чем в минувшую среду. Утром на дорогах возможна небольшая дымка, так что видимость упадет примерно до одного километра. Днем же ожидается небольшая облачность.

Температура воздуха в четверг составит 21..23 градуса тепла. Осадков не предвидится. Скорость ветра северо-западного направления будет находиться в пределах 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление все еще повышенное - 757 миллиметров ртутного столба, передает Гидрометцентр России.

Сайт kp.ru писал, что начало приближающейся осени будет очень теплым. Столбики термометров будут подниматься до 27 градусов. Первый такой теплый денек стоит ждать в столице уже в воскресенье, 1 сентября. Однако временами возможны небольшие дожди и грозы.

ИСТОЧНИК KP.RU