СЕГОДНЯ 13:19 2019-08-29T13:19:40+03:00

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Московское метро вырастет вдвое уже к 2023 году. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. Он отметил, что такими темпами столичное метро не росло еще никогда.

«К 2023 году московское метро вырастет в два раза. Два новых кольца – МЦК и БКЛ – являются уникальными проектами мирового уровня. Большая кольцевая линия станет самым большим метрокольцом в мире», — цитирует градоначальника РИАМО.

Он напомнил, что в период с 2011 по 2019 годы в столице было построено 155 километров линий подземки и 81 станция метро и МЦК, благодаря чему система метро разрослась за эти годы в 1,5 раза.

Помимо этого в метрополитене произошли и другие качественные изменения. Так, на линии выпустили 1368 дополнительных пар поездов в сутки, благодаря чему в часы пик число пассажирских мест увеличилось на 321 тысячу – на 30% с учетом МЦК. Кроме того, интервал движения между поездами в метро в часы пик сократили до 90 секунд. Такой частоты движения поездов на неавтоматизированных линиях нет больше нигде в мире, передает Москва 24.

Благодаря всем этим нововведениям в системе метрополитена в часы пик удалось сократить число пассажиров в вагонах на 15%.

ИСТОЧНИК KP.RU