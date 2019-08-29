Лжесотрудник банка похитил со счета москвича более 3 млн рублей
В Москве мошенник похитил у мужчины около трех миллионов рублей. Преступник притворился сотрудником банка и забрал себе накопления 47-летнего москвича.
В полицию обратился сам пострадавший. Мужчина рассказал, что просто хотел обезопасить свои сбережения. По его словам, ему позвонил «сотрудник службы безопасности банка» и предложил обезопасить счета и денежные средства, а пострадавший согласился. Тогда звонивший предупредил, что сейчас ему придет несколько сообщений с кодами, и эти коды нужно будет назвать, что москвич и сделал.
Таким способом злоумышленник заполучил реквизиты банковской карты заявителя. На следующий день мужчина обнаружил, что с его счета списали 3 155 176 рублей, передает Москва 24.
По факту происшествия началась проверка. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает сайт argumenti.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU