Лжесотрудник банка похитил со счета москвича более 3 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:19 2019-08-29T14:19:52+03:00

В Москве мошенник похитил у мужчины все сбережения Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пострадавший хотел обезопасить свои накопления, но столкнулся с обманом

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В Москве мошенник похитил у мужчины около трех миллионов рублей. Преступник притворился сотрудником банка и забрал себе накопления 47-летнего москвича.

В полицию обратился сам пострадавший. Мужчина рассказал, что просто хотел обезопасить свои сбережения. По его словам, ему позвонил «сотрудник службы безопасности банка» и предложил обезопасить счета и денежные средства, а пострадавший согласился. Тогда звонивший предупредил, что сейчас ему придет несколько сообщений с кодами, и эти коды нужно будет назвать, что москвич и сделал.

Таким способом злоумышленник заполучил реквизиты банковской карты заявителя. На следующий день мужчина обнаружил, что с его счета списали 3 155 176 рублей, передает Москва 24.

По факту происшествия началась проверка. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU