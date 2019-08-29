В массовой аварии в Подмосковье столкнулись 6 машин
На трассе в Московской области произошла массовая авария. На дороге столкнулось сразу шесть автомобилей. Крупное ДТП произошло на 328-м километре трассы А-108. Об этом сообщили в областном управлении полиции.
Во время массового столкновения погиб один человек. Еще трое участников аварии получили различные ранения. В частности, травмы получил один ребенок, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Произошло попутное столкновение шести автомобилей, погиб один человек, трое пострадали, среди пострадавших один ребенок», - говорится в сообщении полиции.
Состояние пострадавших после аварии не уточняется.
На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Полиции предстоит выяснить причины и установить все обстоятельства массового столкновения на подмосковной трассе.
ИСТОЧНИК KP.RU