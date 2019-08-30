2019-08-30T16:14:20+03:00
Происшествия

Приезжий протаранил толпу у рынка в Москве и сбежал

Виновник ДТП задержан
Дин БИЦОЕВ
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В результате ДТП двое прохожих получили травмыВ результате ДТП двое прохожих получили травмыФото: Дарья ПУТЕЙКО
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В Москве мигрант врезался на автомобиле в толпу людей. Сотрудники Чертановского ОМВД России задержали 36-летнего приезжего. Против нарушителя общественного порядка возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

Как стало известно правоохранительным органам, перед этим между двумя группами граждан произошел конфликт у одного из рынков.

- Прибывшие на место происшествия стражи порядка установили, что один из участников конфликта въехал на автомобиле марки «Хендай» в группу граждан, после чего, бросив машину, скрылся, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Также в результате стычки у рынка двое участников получили травмы. Мужчин госпитализировали.

Напомним, что в феврале текущего года участница 4 сезона музыкального проекта «Голос» Юлия Райнер сбила водителя такси. Артистка скрылась с места происшествия. Правда, через час сотрудники ГИБДД поймали виновницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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