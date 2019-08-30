2019-08-30T17:51:17+03:00
Происшествия

Стали известны подробности гибели столичного бизнесмена, утонувшего в Москве-реке

По предварительной информации, 48-летний мужчина был президентом Global Safe Group
Ася РОМАНЧУК
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Сейчас в обстоятельствах гибели мужчины разбираются правоохранительные органыСейчас в обстоятельствах гибели мужчины разбираются правоохранительные органыФото: Иван ВИСЛОВ
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В Москве следователи пытаются разобраться в обстоятельствах гибели 48-летнего Дениса Щепетьева. Его нашли мертвым, мужчина утонул в Москве-реке.Тело обнаружила медсестра местного фельдшерского пункта Анжелика Щербакова.

По словам медика, она первая осматривала тело погибшего. Мужчина был в джинсах, ботинках, футболке и куртке. Никаких следов насилия на теле не бросилось в глаза, но женщина уверена, что мужчина утонул не сам.

- Не было ни пятен, ни синяков. Это, конечно, только мои предположения. Вздут живот, голова запрокинута, были зрачки такие — как кошачьи, синюшные руки, - комментирует телеканалу «360» медик.

Позже в компании, где трудился погибший, сотрудники отказались общаться. Брат погибшего тоже отказался от комментариев.

По предварительным данным, Денис Щепетьев был президентом компании Global Safe Group, занимался системами видеонаблюдения.

Незадолго до трагедии он открыл дополнительный офис в Ховрине — неподалеку от места трагедии.

Сейчас вопросом занимаются следователи. Организована проверка, эксперта предстоит ответить на главный вопрос: была ли смерть несчастным случаем или речь идет об убийстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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