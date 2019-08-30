СЕГОДНЯ 20:44 2019-08-30T21:14:49+03:00

О том, когда состоится официальная церемония, будет сообщено позднее

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Международный аэропорт "Шереметьево" перенес дату открытия третьей взлетно-посадочной полосы. Изначально торжественная церемония должна была состояться в Москве в воскресенье, 1 сентября. Новая дата открытия будет сообщена дополнительно.

"Официальное открытие третьей взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) в Международном аэропорту Шереметьево перенесено на более поздний срок", - сообщили в пресс-службе авиавокзала.

В аэропорту не успели завершить работы по оформлению документации. Также до сих пор проводятся тренировки персонала, который задействуют в обслуживании новой ВВП, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что третья взлетно-посадочная полоса "Шереметьево" будет расположена совсем рядом с населенными пунктами Лобня, Сходня и Зеленоград. Этот фактор не позволит полноценно использовать ее в ночное время из-за авиационного шума.

ИСТОЧНИК KP.RU