"Шереметьево" перенес дату открытия третьей взлетно-посадочной полосы
Международный аэропорт "Шереметьево" перенес дату открытия третьей взлетно-посадочной полосы. Изначально торжественная церемония должна была состояться в Москве в воскресенье, 1 сентября. Новая дата открытия будет сообщена дополнительно.
"Официальное открытие третьей взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) в Международном аэропорту Шереметьево перенесено на более поздний срок", - сообщили в пресс-службе авиавокзала.
В аэропорту не успели завершить работы по оформлению документации. Также до сих пор проводятся тренировки персонала, который задействуют в обслуживании новой ВВП, передает ТАСС.
Сайт kp.ru писал, что третья взлетно-посадочная полоса "Шереметьево" будет расположена совсем рядом с населенными пунктами Лобня, Сходня и Зеленоград. Этот фактор не позволит полноценно использовать ее в ночное время из-за авиационного шума.
ИСТОЧНИК KP.RU