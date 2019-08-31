2019-08-31T15:01:27+03:00
Общество

Кулинарные баттлы и научные шоу пройдут в Москве в выходные

Жителей столицы ждет яркое гастрономическое шоу
Ксения БОГДАНОВА
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Москвичей ждут насыщенные выходные: 31 августа в рамках фестиваля «Цветочный джем» в столице пройдут кулинарные баттлы с участием ведущих шеф-поваров. А 1 сентября, в День знаний, детей и взрослых приглашают на научные шоу, увлекательные мастер-классы и образовательные квесты.

Кулинарные баттлы пройдут на 12 площадках в 8 округах столицы: под руководством шеф-поваров гости гастрономических шоу будут варить варенье по уникальным авторским рецептам. Причем не просто готовить, а соревноваться между собой. Команды-победители получат памятные призы.

- Первый тур кулинарных баттлов пройдет 31 августа на 12 площадках. На каждой площадке - по четыре команды, в каждой команде - по четыре человека. Участники будут готовить варенье из предложенных фруктов и ягод, а также смогут добавить специальные ингредиенты на выбор для создания авторского варенья, - рассказали «КП» в оргкомитете уличных мероприятий «Московские сезоны».

Кулинарные баттлы стартуют 31 августа в 16 часов (адреса площадок – на сайте «Московских сезонов»). Второй тур баттлов пройдет 1 сентября на трех площадках. Победителей гастрономического соревнования определят в финале, который состоится 7 сентября.

К Дню знаний школьников и студентов ждет насыщенная программа сразу на нескольких площадках фестиваля «Цветочный джем». Для детей запланированы научно-развлекательные шоу: школьники увидят фонтан из молний, химическое варенье, крио-шоу, мороженое из азота и другие увлекательные вещи.

Кроме того, в столице продолжается фестиваль городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем»: москвичей приглашают присоединиться к экскурсионной программе и прогулкам по бульварам, садам и паркам столицы. В рамках фестиваля ведущие ландшафтные дизайнеры и флористы Москвы покажут на цветочном шоу авторские композиции. Фестиваль ландшафтного дизайна продлится в столице до 8 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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