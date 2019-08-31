В парках Москвы в выходные выступят военные оркестры фестиваля «Спасская башня»

СЕГОДНЯ 15:32 2019-08-31T15:32:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Парки столицы в выходные «оккупируют» военные оркестры из разных стран мира. Перед москвичами выступят участники одного из самых зрелищных музыкальных мероприятий осени – фестиваля «Спасская башня». 31 августа в парках Москвы сыграют военные оркестры Японии, Турции, КНДР, Египта и других стран. Фестиваль «Спасская башня», на который съехались оркестры со всей планеты, проходит в столице России с 23 августа.

- Военный оркестр КНДР выступит на главной сцене в Измайловском парке в 12:00, в это же время на плавучей сцене на Нижнем Красногвардейском пруду парка «Красная Пресня» выступит Центральный оркестр Сухопутных сил самообороны Японии, - сообщается на сайте фестиваля «Спасская башня».

В Парке Горького на Фонтанной площади 31 августа сыграет оркестр «Армони» Вооруженных сил Турции. В парке «Кузьминки» свою музыкальную программу представит оркестр Азербайджанского высшего военного училища им. Г.Алиева. В парке «Зарядье» в этот день можно будет послушать группу «Хан-нури» из Кореи (выступление пройдет в Большом Амфитеатре). Военный симфонический оркестр Египта порадует своим творчеством гостей музея-заповедника «Коломенское», а в парке «Сокольники» выступит оркестр Вооруженных сил Республики Беларусь.

Напомним, международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» продлится в Москве до 1 сентября. Фестиваль проводится в российской столице уже 11 лет. За это время на его площадках выступили 160 оркестров из 54 стран мира. «Спасская башня» входит в тройку самых известных военно-музыкальных фестивалей мира и является одним из крупнейших международных культурных проектов России.

ИСТОЧНИК KP.RU