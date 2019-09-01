Московский зоопарк переходит на осенний режим работы
За окном тепло и солнечно, а столичный зоопарк начинает подготовку к холодам. Уже сейчас многие животные чувствуют, что лето подошло к концу. Обитателям зоопарка, безусловно, не нужно думать о том, как прокормиться, ведь все необходимые продукты питания собраны в их сбалансированном рационе. Однако это нисколько не влияет на серьезность подготовки к зиме.
- С 1 сентября наш зоопарк переходит на осенний режим работы. Теперь из-за сокращения светового дня попасть в гости к большим пандам, азиатским слонам, фламинго и другим животным можно будет с 7.30 до 21.00 (ранее был открыт до 22.00). Кассы будут работать с 7.30 до 20.00, - рассказали в пресс-службе Московского зоопарка.
Первыми приближение холодов почувствовали сурки Арчи, две самки Сара и Нагайна - с середины лета они отъедаются кукурузой и клевером.
Готовятся к зиме и гималайские медведи, сейчас в их рационе достаточно много свежих овощей и фруктов. К спячке готовятся тушканчики, ежи и сони. Переезжают к концу сентября пингвины из наружного вольера во внутренний. В теплый вольер в “Доме птиц” отправляется птица-секретарь.
- Азиатские слоны продолжат гулять на свежем воздухе пока температура не опустится ниже 7 градусов, - рассказали в Московском зоопарке.
ИСТОЧНИК KP.RU