Московский зоопарк переходит на осенний режим работы

СЕГОДНЯ 12:12 2019-09-01T12:12:33+03:00

Азиатские слоны продолжат гулять на свежем воздухе пока температура не опустится ниже 7 градусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В гости к большим пандам и азиатским слонам теперь можно только до 21.00

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За окном тепло и солнечно, а столичный зоопарк начинает подготовку к холодам. Уже сейчас многие животные чувствуют, что лето подошло к концу. Обитателям зоопарка, безусловно, не нужно думать о том, как прокормиться, ведь все необходимые продукты питания собраны в их сбалансированном рационе. Однако это нисколько не влияет на серьезность подготовки к зиме.

- С 1 сентября наш зоопарк переходит на осенний режим работы. Теперь из-за сокращения светового дня попасть в гости к большим пандам, азиатским слонам, фламинго и другим животным можно будет с 7.30 до 21.00 (ранее был открыт до 22.00). Кассы будут работать с 7.30 до 20.00, - рассказали в пресс-службе Московского зоопарка.

Первыми приближение холодов почувствовали сурки Арчи, две самки Сара и Нагайна - с середины лета они отъедаются кукурузой и клевером.

Готовятся к зиме и гималайские медведи, сейчас в их рационе достаточно много свежих овощей и фруктов. К спячке готовятся тушканчики, ежи и сони. Переезжают к концу сентября пингвины из наружного вольера во внутренний. В теплый вольер в “Доме птиц” отправляется птица-секретарь.

- Азиатские слоны продолжат гулять на свежем воздухе пока температура не опустится ниже 7 градусов, - рассказали в Московском зоопарке.

ИСТОЧНИК KP.RU