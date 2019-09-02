2019-09-02T07:10:08+03:00
Общество

Погода в Москве на 2 сентября 2019 года: местами пройдет дождь

Синоптики дали прогноз погоды в Москве на 2 сентября 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Москве наступила осень, но на улицах все еще по-летнему теплоВ Москве наступила осень, но на улицах все еще по-летнему теплоФото: Владимир ГУСЕЙНОВ
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Погода в Москве на 2 сентября 2019 года будет теплой, но переменно облачной. Столбики термометров днем поднимутся до +23..+25 градусов, при этом местами по области возможен небольшой кратковременный дождь.

Синоптики Гидрометцентра России уточняют, что атмосферное давление находится в пределах нормы - 749 миллиметров ртутного столба. Ветер довольно умеренный - воздушные потоки северного направления развивают скорость 3-8 метров в секунду.

Ночью температура воздуха опустится ниже на 10 градусов - до +11..+13, а вот осадков в темное время суток не ожидается.

Сайт kp.ru писал, что начало недели будет во многом ясным и почти без осадков, а вот уже со среды в столицу придут осенние дожди. Ожидается похолодание на несколько градусов, но погода все равно будет оставаться теплой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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