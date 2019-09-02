2019-09-02T12:02:03+03:00
Москва

Десять столичных парков пригласили горожан на лекции и мастер-классы

Обучающие мероприятия будут интересны и детям, и взрослым
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В московских парках пройдут бесплатные лекцииВ московских парках пройдут бесплатные лекцииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В сентябре в столице пройдет образовательный фестиваль. Десять городских парков проведут лекции и мастер-классы для посетителей разных возрастов.

Как сообщили в пресс-службе Мосгорпарка, активности призваны помочь школьникам и студентам вспомнить пройденный материал и освоить новую информацию. Примечательно, что обучение будет проходить в игровой форме и одинаково подойдет, как взрослым, таки детям.

Так, 6 сентября в парке «Зарядье» перед посетителями выступит киновед Всеволод Коршунов. Он расскажет о теме атомной энергетики в отечественном кинематографе до и после аварии на Чернобыльской АЭС, передает РИАМО.

В парке «Ходынское поле» в конце сентября будет организована серия бесплатных лекций об истории авиации. 10 сентября в Парке Горького заработает бесплатная школа английского языка, занятия здесь будут проходить два раза в неделю. А в музее-заповеднике «Царицыно» 7 сентября пройдет историко-экологический квест «По следам человека», передает Москва 24 со ссылкой на mos.ru.

Кроме того обучающие мероприятия пройдут в Воронцевском парке, в парке искусств «Музеон», парке «Северное Тушино» и в саду имени Баумана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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