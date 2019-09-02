Десять столичных парков пригласили горожан на лекции и мастер-классы
В сентябре в столице пройдет образовательный фестиваль. Десять городских парков проведут лекции и мастер-классы для посетителей разных возрастов.
Как сообщили в пресс-службе Мосгорпарка, активности призваны помочь школьникам и студентам вспомнить пройденный материал и освоить новую информацию. Примечательно, что обучение будет проходить в игровой форме и одинаково подойдет, как взрослым, таки детям.
Так, 6 сентября в парке «Зарядье» перед посетителями выступит киновед Всеволод Коршунов. Он расскажет о теме атомной энергетики в отечественном кинематографе до и после аварии на Чернобыльской АЭС, передает РИАМО.
В парке «Ходынское поле» в конце сентября будет организована серия бесплатных лекций об истории авиации. 10 сентября в Парке Горького заработает бесплатная школа английского языка, занятия здесь будут проходить два раза в неделю. А в музее-заповеднике «Царицыно» 7 сентября пройдет историко-экологический квест «По следам человека», передает Москва 24 со ссылкой на mos.ru.
Кроме того обучающие мероприятия пройдут в Воронцевском парке, в парке искусств «Музеон», парке «Северное Тушино» и в саду имени Баумана.
ИСТОЧНИК KP.RU