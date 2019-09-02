В Подмосковье ребенок год жил с шурупом в носу

СЕГОДНЯ 12:21 2019-09-02T12:21:26+03:00

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В Подмосковье медики помогли ребенку, который год жил с шурупом в носике. маленький пациент засунул инородный предмет в носовую полость еще в 2018 году, но родители даже не догадывались, что у ребенка существует проблема.

Во время одного из осмотров медики обратили внимание на проблемы с дыханием, «заглянули» поглубже и увидели причину.

- Было много трудностей, но металлический шуруп удалось извлечь, при изъятии он был заржавевшим и полуразрушенным. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо, за ним присматривают врачи, - рассказала телеканалу «360» исполняющая обязанности главного врача Клинской городской больницы Ольга Стебловская.

Медик отметила, что часто в детских носах оказываются пуговицы, пища, бусинки и другие мелкие предметы. Порой малыши глотают игрушки и если родители подозревают неладное, то нужно скорее обратиться к врачу. Если же опасную ситуацию не заметили, то существует ряд признаков, которые указывают на инородный предмет: тяжелое дыхание, выделения из одной ноздри, кровотечение, гнусавость в голосе, головокружение, нарушение аппетита и сна.

Ранее сообщалось, что московские врачи достали из носа двухлетней девочки зуб ее бабушки. Женщина потеряла искусственный зуб, а маленькая девочка, как многие дети, нашла неизвестный предмет на полу и попробовала. Несъедобно. И стала играться и засунула его в нос.

ИСТОЧНИК KP.RU