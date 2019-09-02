В столичных больницах пройдут дни открытых дверей

СЕГОДНЯ 15:41 2019-09-02T15:41:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В сентябре городские больницы устроят дни открытых дверей. Желающие могут прийти на бесплатный прием к врачам и обследование, в школу молодых родителей или экскурсию по роддому. При необходимости медики дадут рекомендации пациенту и отправят на лечение в стационар.

Москвичи могут побывать на консультации в любой удобной больнице или медцентре-участниках акции. В некоторых из них требуется предварительная запись по телефону или через интернет. С собой нужно принести паспорт и полис ОМС.

К примеру, в ближайшую субботу, 7 сентября, в 19.00 психологи Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой (ст. м. «Проспект Вернадского», Ленинский пр-т, д. 82-86) проведут лекцию «Я и еда: мы управляем едой или она нами. Взгляд психолога». Слушатели узнают, что такое пищевые привычки, откуда они берутся, какая еда полезна для человека. Справки по телефону - 8-985-290-08-74.

А воскресенье, 15 сентября, в Морозовской детской больнице (4-й Добрынинский пер., д. 1/9) специалисты будут принимать пациентов хирургического профиля. Родители с детьми всех возрастов смогут получить консультацию без направления и записи. Расписание дней открытых дверей в больницах Москвы и регистрация на прием - на сайте департамента здравоохранения Москвы в разделе проекта «Входите, открыто!».

ИСТОЧНИК KP.RU