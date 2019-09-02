Венедиктов заявил о возможных провокациях на выборах в Мосгордуму

СЕГОДНЯ 16:00 2019-09-02T16:00:49+03:00

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Руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов предупредил о возможных провокациях на выборах кандидатов в Мосгордуму. По словам заместителя председателя Общественной палаты Москвы, вероятность провокационных действий в день голосования 8 сентября очень велика. Об этом Венедиктов рассказал журналистам в понедельник во время брифинга.

- Провокации - это часть любой политической борьбы. Они могут быть в день голосования, - отметил Алексей Венедиктов. - У нас есть опыт проверки сообщений. Лучше пусть будет ошибочное сообщение о провокациях, чем не будет сообщения вообще. Мы относимся к этому философски.

Руководитель общественного штаба также рассказал о подготовке к онлайн голосованию, которое пройдет 8 сентября в Москве. Эксперимент с электронным голосованием проводится в России впервые. Сделать свой выбор по интернету смогут жители трех избирательных округов столицы — Зеленограда, Бибирево и Черкизово. По словам Алексея Венедиктова, около 2% избирателей уже изъявили желание проголосовать онлайн с помощью электронной системы.

- У нас резко повысилось количество желающих. Мы выходим на 2% вместо 1,5% избирателей, - рассказал Венедиктов.

Участие в электронном голосовании добровольное: избиратели в экспериментальных округах сами решают, как отдать свой голос - онлайн или на избирательном участке. Чтобы принять участие в электронном голосовании, необходимо подать заявление на портале mos.ru не ранее, чем за 45 дней до дня голосования и не позднее, чем за три дня до него, то есть до 4 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU