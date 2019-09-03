Без билета: в столичные музеи пустят бесплатно в День города

3 Сент. 11:15 2019-09-03T11:40:43+03:00

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В ближайшие выходные 7 и 8 сентября Москва отмечает День города. По традиции жители и туристы смогут бесплатно побывать в 80 столичных музеях. Причем не только на основных выставочных экспозициях. В специальной музейной программе к 872-летию Москвы - экскурсии, спектакли, лекции и мастер-классы. Везде вход свободный. Полный список адресов.

К примеру, в музее Владимира Высоцкого 7 и 8 сентября (начало в 13.00) экскурсантов проведут по маршруту "На Большом Каретном". Гид покажет места, где рос будущий поэт. А в музее-заповеднике "Царицыно" в субботу, 7 сентября, в 16.30 услышим симфонический оркестр имени Рахманинова и солистов Большого театра. В воскресенье, 8 сентября, в 15.30 - джазовый ансамбль.

Вернуться в прошлое можно будет на лекции "Потерянный образ Москвы" в галерее Александра Шилова 8 сентября (начало в 17.00). Посетители узнают о произведениях русских художников, на которых изображены здания, не сохранившиеся до наших дней.

Кстати, столичные музеи работают бесплатно не только по большим праздникам. По акции "Московская музейная неделя" раз в месяц целую неделю открыт свободный вход в более чем 80 столичных музеев, выставочных залов и галерей. В этом месяце без билета можно попасть на экспозиции с 9 по 15 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU