2019-09-03T11:40:43+03:00
Общество

Без билета: в столичные музеи пустят бесплатно в День города

Желающие смогут побывать на экскурсиях, концертах и лекциях
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
По традиции жители и туристы смогут бесплатно побывать в 80 столичных музеяхПо традиции жители и туристы смогут бесплатно побывать в 80 столичных музеяхФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В ближайшие выходные 7 и 8 сентября Москва отмечает День города. По традиции жители и туристы смогут бесплатно побывать в 80 столичных музеях. Причем не только на основных выставочных экспозициях. В специальной музейной программе к 872-летию Москвы - экскурсии, спектакли, лекции и мастер-классы. Везде вход свободный. Полный список адресов.

К примеру, в музее Владимира Высоцкого 7 и 8 сентября (начало в 13.00) экскурсантов проведут по маршруту "На Большом Каретном". Гид покажет места, где рос будущий поэт. А в музее-заповеднике "Царицыно" в субботу, 7 сентября, в 16.30 услышим симфонический оркестр имени Рахманинова и солистов Большого театра. В воскресенье, 8 сентября, в 15.30 - джазовый ансамбль.

Вернуться в прошлое можно будет на лекции "Потерянный образ Москвы" в галерее Александра Шилова 8 сентября (начало в 17.00). Посетители узнают о произведениях русских художников, на которых изображены здания, не сохранившиеся до наших дней.

Кстати, столичные музеи работают бесплатно не только по большим праздникам. По акции "Московская музейная неделя" раз в месяц целую неделю открыт свободный вход в более чем 80 столичных музеев, выставочных залов и галерей. В этом месяце без билета можно попасть на экспозиции с 9 по 15 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В соцсетях москвичи активно обсуждают "список Ланового"
В Подмосковье нашли и сожги заросли дикой конопли
Глава департамента природопользования Кульбачевский пообещал, что Измайловский лес не застроят
За лето в лесах Подмосковья заблудились более 1500 человек
Площадь Савеловского вокзала полностью обновят до конца года
На Садовом кольце пройдёт парад городской техники
Одиннадцать спецсамолетов будут разгонять облака над столицей в День города
Число многодетных семей в Подмосковье выросло в два раза за пять лет
Реконструкцию Каховской линии метро завершат к 2021 году
В День города 80 столичных музеев будут работать бесплатно
Венедиктов заявил о возможных провокациях на выборах в Мосгордуму
В столичных больницах пройдут дни открытых дверей
В Подмосковье раскрыли мошенничество с землей на 10 млн рублей
В Зеленограде возле школы во время торжественной линейки найдено тело ребенка
В Подмосковье ребенок год жил с шурупом в носу
Десять столичных парков пригласили горожан на лекции и мастер-классы
В рамках проекта «Музеи-детям» учащимся разрешили бесплатно ходить на выставки
Погода в Москве на 2 сентября 2019 года: местами пройдет дождь
Московский зоопарк переходит на осенний режим работы