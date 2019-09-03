2019-09-03T11:45:00+03:00
Москва

В День города 80 столичных музеев будут работать бесплатно

Для горожан будут организованы лекции, экскурсии и многое другое
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Торжественное открытие Дня города состоится на ВДНХТоржественное открытие Дня города состоится на ВДНХФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В День города, 7 и 8 сентября, московские музеи будут работать бесплатно. Праздничные мероприятия пройдут на 80 площадках города. В этом году в специальную программу к 872-летию Москвы включены пешеходные экскурсии, лекции, мастер-классы и спектакли.

Так, в музее-заповеднике «Царицино» пройдет концерт. В субботу, 7 сентября, здесь выступит симфонический оркестр и солисты Большого театра. В 8 сентября посетители парка смогут послушать джазовый ансамбль.

В галерее Александра Шилова 8 сентября посетители смогут послушать лекцию «Потерянный образ Москвы». Здесь гости смогут узнать о о произведениях русских художников, на которых изображены здания, не сохранившиеся до наших дней, передает Москва 24.

В список музеев, куда в честь праздника можно будет попасть бесплатно вошли Музей Москвы, Московский музей современного искусства, Государственный музей Высоцкого, Музей Булгакова и другие. А торжественное открытие Дня города состоится 7 сентября на ВДНХ, передает телеканал «360» со ссылкой на mos.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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