Одиннадцать спецсамолетов будут разгонять облака над столицей в День города

СЕГОДНЯ 15:12 2019-09-03T15:12:57+03:00

Сейчас для разгона облаков используют смесь на основе сухого льда, цементной пыли и йодистого серебра. Фото ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин

Городские службы рассказали о готовности к празднику

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Сегодня, 3 сентября, на заседании президиума правительства Москвы коммунальные службы города отчитались о готовности к Дню города. По словам заместителя мэра столицы Петра Бирюкова, все ведомства Комплекса городского хозяйства перешли на круглосуточное дежурство. При этом на случай ЧП подготовлены 1365 аварийных бригад, 2,6 тысячи аварийных источников электричества, а также 3 аварийных источника тепла.

За порядком в городе будут следить:

-1 100 сотрудников управления МЧС по Москве, а также 309 единиц спецтехники, 88 плавсредств и 6 экипажей вертолетов, в том числе 2 пожарных и 4 санитарных;

-620 сотрудников МЧС, 32 единицы пожарно-спасательной техники и 500 добровольцев - дополнительно на площадках народных гуляний;

-до 80 спасателей в дежурных сменах, 3 катера и 1 корабль - на воде.

А хорошую погоду в День города обеспечат 10 самолётов ВКС России и 1 самолёт Росгидромета. По традиции авиаотряд будет разгонять дождевые облака над столицей.

ИСТОЧНИК KP.RU