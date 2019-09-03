На Садовом кольце пройдёт парад городской техники

СЕГОДНЯ 15:30 2019-09-03T15:30:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 14 сентября, в центре Москвы состоится парад городской техники. Такое решение принято сегодня, 3 сентября, на заседании президиума правительства столицы.

По Садовому кольцу проедут более 600 машин - коммунальная и уборочная техника, экипажи городских ремонтных служб, медицинские автомобили, общественный транспорт, спасательная и пожарная техника, экспонаты на колесах музея "Московский транспорт". Москвичи и гости столицы увидят не только современную технику, но и легендарные ретромашины.

Колонна стартует в 11.00 с площади Академика Сахарова. После парада там же, на площади Академика Сахарова, пройдет выставка под открытым небом. На ней покажут более 200 машин техники городских служб.

Кроме этого, зрители увидят шоу на воде. На отрезке Москвы-реки от Крымского моста до Нескучного сада пожарно-спасательные корабли и команда "АквабайкСПАС" Главного управления МЧС по Москве покажут свои навыки ликвидации аварий в экстремальных условиях.

Напомним, первый Московский парад городской техники прошел на Садовом кольце в сентябре 2016 года. Тогда из-за масштабов необычное событие внесли в европейскую Книгу рекордов Гиннесса.

ИСТОЧНИК KP.RU