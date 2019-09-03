2019-09-03T15:30:36+03:00
Общество

На Садовом кольце пройдёт парад городской техники

Собянин пригласил москвичей на необычное шоу
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Колонна стартует в 11.00 с площади Академика СахароваКолонна стартует в 11.00 с площади Академика СахароваФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В субботу, 14 сентября, в центре Москвы состоится парад городской техники. Такое решение принято сегодня, 3 сентября, на заседании президиума правительства столицы.

По Садовому кольцу проедут более 600 машин - коммунальная и уборочная техника, экипажи городских ремонтных служб, медицинские автомобили, общественный транспорт, спасательная и пожарная техника, экспонаты на колесах музея "Московский транспорт". Москвичи и гости столицы увидят не только современную технику, но и легендарные ретромашины.

Колонна стартует в 11.00 с площади Академика Сахарова. После парада там же, на площади Академика Сахарова, пройдет выставка под открытым небом. На ней покажут более 200 машин техники городских служб.

Кроме этого, зрители увидят шоу на воде. На отрезке Москвы-реки от Крымского моста до Нескучного сада пожарно-спасательные корабли и команда "АквабайкСПАС" Главного управления МЧС по Москве покажут свои навыки ликвидации аварий в экстремальных условиях.

Напомним, первый Московский парад городской техники прошел на Садовом кольце в сентябре 2016 года. Тогда из-за масштабов необычное событие внесли в европейскую Книгу рекордов Гиннесса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Площадь Савеловского вокзала полностью обновят до конца года
Одиннадцать спецсамолетов будут разгонять облака над столицей в День города
Число многодетных семей в Подмосковье выросло в два раза за пять лет
Реконструкцию Каховской линии метро завершат к 2021 году
В День города 80 столичных музеев будут работать бесплатно
Без билета: в столичные музеи пустят бесплатно в День города
Венедиктов заявил о возможных провокациях на выборах в Мосгордуму
В столичных больницах пройдут дни открытых дверей
В Подмосковье раскрыли мошенничество с землей на 10 млн рублей
В Зеленограде возле школы во время торжественной линейки найдено тело ребенка
В Подмосковье ребенок год жил с шурупом в носу
Десять столичных парков пригласили горожан на лекции и мастер-классы
В рамках проекта «Музеи-детям» учащимся разрешили бесплатно ходить на выставки
Погода в Москве на 2 сентября 2019 года: местами пройдет дождь
Московский зоопарк переходит на осенний режим работы