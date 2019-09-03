Площадь Савеловского вокзала полностью обновят до конца года

СЕГОДНЯ 15:42 2019-09-03T15:42:48+03:00

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После открытия станции "Савеловская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро строители продолжают наводить порядок на площади Савеловского вокзала.

- К концу 2019 года закончим основное благоустройство, и к запуску Московских центральных диаметров (МЦД) у нас будет благоустроенная площадь, - сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. - Сейчас там устанавливаем платформы для посадки и высадки пассажиров наземного транспорта, а также зарядные станции для электробусов. Их не было в первоначальном проекте обновления площади.

По его словам, справа от Савеловского вокзала выделена площадка под будущую гостиницу. Ее сейчас готовятся выставить на конкурс.

- Строительство этого здания не влияет на движение пассажирских потоков и останется за забором в стройке, а всё остальное благоустройство уже завершим, - добавил заместитель мэра.

Напомним, МЦД-1 Одинцово – Лобня (длина маршрута 52 км) и МЦД-2 Нахабино – Подольск (80 км) планируют открыть в ноябре этого года. На них разместятся 66 станций и 27 пересадок.

ИСТОЧНИК KP.RU