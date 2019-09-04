За лето в лесах Подмосковья заблудились более 1500 человек

СЕГОДНЯ 16:31 2019-09-04T16:31:22+03:00

В подмосковных лесах за лето потерялись более 1,5 тысяч человек Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

17 человек до сих пор не найдены

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За лето 2019 года в лесах Подмосковья заблудились 1550 человек. Такие данные привели в пресс-службе областного Комлесхоза. При этом большая часть потерявшихся — люди в возрасте старше пятидесяти лет.

«За лето 2019 года в подмосковных лесах заблудились 1550 человек. На телефон «Единой службы спасения 112» поступило 1059 обращений с сообщением «Заблудился в лесу». Семнадцать человек до сих пор не найдены, а пять уже никогда не вернутся домой», - цитирует председателя ведомства Ивана Советникова интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Отмечается, что больше всего заблудившихся людей было в лесничествах «Русский лес», Клинское, Наро-Фоминское, Сергиево-Посадское. При этом количество «потеряшек» не сокращается. Так, всего за четыре дня осени в службу «112» поступили сообщения о 10 заблудившихся в лесу людях.

Советников напомнил, что при походе в лес необходимо соблюдать простые правила: брать с собой воду, заряженный телефон, необходимые медикаменты и предупреждать родственников или знакомых о своих планах, передает телеканал «360».

Ранее корреспондент сайта kp.ru сама приняла участие в поисковой операции и поделилась опытом.

ИСТОЧНИК KP.RU