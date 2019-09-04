Глава департамента природопользования Кульбачевский пообещал, что Измайловский лес не застроят

СЕГОДНЯ 16:47 2019-09-04T17:00:51+03:00

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Антон Кульбачевский пообещал сохранить Измайловский парк: глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы ответил на обращение главного редактора телеканала «Моя планета» и лидера движения «Наше Измайлово» Николая Табашникова. Глава департамента сообщил, что территория парка «Измайлово» застраиваться не будет. Обращение с просьбой сохранить парк Николай Табашников передал от лица жителей района Измайлово.

- Строительство жилья и торговых центров на территории ООПТ запрещено федеральным и московским законодательством, - подчеркнул Кульбачевский во время беседы с журналистами. - Разрешено лишь размещение спортивных объектов и эколого-просветительских центров. Российское законодательство никто нарушать не собирается, мы проведем зонирование, если говорить про Измайловский лесопарк, будет выделена заповедная часть, там будет особый режим, там, где лесопарк граничит с парком культуры и отдыха, выделим рекреационную зону, где будут условия для отдыха и занятий спортом.

Ранее Николай Табашников сообщил главе департамента природопользования об опасениях жителей Измайлово по поводу жилищной застройки, которая может быть разрешена, так как не является коммерческим объектом. По словам Антона Кульбачевского, никакого строительства на территории парка не будет. Руководитель департамента пояснил, что речь идет о приведении московских норм в соответствие федеральному законодательству, так как разработка положений об ООПТ - это новые требования федерального законодательства.

- Закон запрещает и федеральный, и московский, ни в коем случае такого строительства не произойдет, - отметил Кульбачевский.

Столичный чиновник пригласил главреда телеканала «Моя планета» присоединиться к рабочей группе по Измайловскому парку в качестве представителя общественности для контроля.

Напомним, Измайловский парк — это не только природный, но и культурно-исторический объект. В XVII-м веке это была усадьба царя Алексея Михайловича, где были разбиты «Дивные сады» в итальянском стиле. В 1931 году бывшая царская усадьба стала парком культуры и отдыха, сохранив при этом исторические достопримечательности, в том числе Круглый пруд XVII века и Музыкальную беседку.

ИСТОЧНИК KP.RU