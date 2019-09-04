2019-09-04T17:34:01+03:00
Происшествия

В Подмосковье нашли и сожги заросли дикой конопли

Поле с этим растением располагалось под Ступино
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Подмосковье нашли и сожгли заросли коноплиВ Подмосковье нашли и сожгли заросли коноплиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Сотрудники полиции провели операцию «Мак» в подмосковном Ступино. В рамках оперативно-профилактического мероприятия в Московской области был найден целый гектар дикорастущей конопли. Поле с запрещенным растением располагалось возле села Большое Алексеевское.

Всего на участке было найдено около тысяч кусов конопли. Обнаружив подозрительное растение стражи порядка передали образцы листвы на экспертизу.

«В ходе рейда был обнаружен участок с дикорастущей коноплей. Согласно результатам исследования, изъятое растение содержит тетрагидроканнабинол и является наркотическим средством — марихуаной», — цитирует сотрудника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Виталия Нюкалова телеканал «360».

С помощью специальной техники кусты конопли срезали, измельчили и сожгли. Операция «Мак» в регионе продолжается, передает интернет издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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