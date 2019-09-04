В Подмосковье нашли и сожги заросли дикой конопли

СЕГОДНЯ 17:34 2019-09-04T17:34:01+03:00

В Подмосковье нашли и сожгли заросли конопли Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поле с этим растением располагалось под Ступино

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Сотрудники полиции провели операцию «Мак» в подмосковном Ступино. В рамках оперативно-профилактического мероприятия в Московской области был найден целый гектар дикорастущей конопли. Поле с запрещенным растением располагалось возле села Большое Алексеевское.

Всего на участке было найдено около тысяч кусов конопли. Обнаружив подозрительное растение стражи порядка передали образцы листвы на экспертизу.

«В ходе рейда был обнаружен участок с дикорастущей коноплей. Согласно результатам исследования, изъятое растение содержит тетрагидроканнабинол и является наркотическим средством — марихуаной», — цитирует сотрудника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Виталия Нюкалова телеканал «360».

С помощью специальной техники кусты конопли срезали, измельчили и сожгли. Операция «Мак» в регионе продолжается, передает интернет издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU