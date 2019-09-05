2019-09-05T14:32:05+03:00
Москва

Более 12 тысяч человек записались на электронное голосование на выборах в Мосгордуму

В нем смогут принять участие избиратели трех участков
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Более 12 тысяч москвичей выбрали электронное голосованиеБолее 12 тысяч москвичей выбрали электронное голосованиеФото: Иван МАКЕЕВ
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Свыше 12 тысяч человек подали заявки на участие в электронном голосовании на выборах в Московскую городскую думу. При этом проверку прошли уже более 10,4 тысячи. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Мосгордуму Алексей Венедиктов.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования, 8 сентября. При этом в нескольких округах жителям города будет доступно электронное голосование. Оставить свой голос онлайн смогут москвичи на трех избирательных участках № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное). Эта система гарантирует полную анонимность и соблюдение тайны голосования, передает РИАМО.

Систему удаленного голосования протестировали четырежды за минувшее лето: 11 июля, 23 июля, 21 августа и 28 августа. При этом последние два теста прошли без единого сбоя и нарекания, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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