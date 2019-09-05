В Подмосковье обрушилось заброшенное здание

СЕГОДНЯ 16:04 2019-09-05T16:04:07+03:00

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В четверг, 5 сентября, в подмосковном поселке Новая Шурма, обрушилось пятиэтажное заброшенное здание. Об этом сообщило МЧС.

«В 14.40 по московскому времени в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение об обрушении заброшенного здания», - говорится на сайте ведомства.

Как сообщает ГУМЧС, обрушение произошло при разборке рабочими здания. По предварительным данным, есть пострадавшие.

На данный момент, месте происшествия работают 36 спасателей. Задействованы 12 единиц техники.

Напомним, накануне, 3 сентября, в жилом секторе в пригороде Антверпена мощный взрыв разрушил три многоэтажных дома, за несколько часов до этого три частных дома были разрушены в южном предместье Антверпена. Причиной обрушения также стал взрыв бытового газа. Тогда экстренные службы извлекли тело одного погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU