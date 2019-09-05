2019-09-05T18:32:36+03:00
Общество

В Москве стартовала программа Urban.Tech Moscow

Привлечение со всего мира лучших молодых специалистов в сфере информационных технологий позволит создать новые цифровые решения для городской среды
Павел ЧЕРНЫШОВ
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В Москве запустили программу Urban.Tech Moscow по поиску новых цифровых сервисов и продуктов для городской среды. Масштабная программа для молодых специалистов с сфере информационных технологий организована Департаментом предпринимательства и инновационного развития при поддержке Департамента информационных технологий Москвы.

Ожидается, что в Urban.Tech Moscow примут участие более 3 тыс. участников из 7 стран, которые представят свои проекты в 5 направлениях: «умный город», «системы управления», «финансы», «маркетплейсы» и «искусственный интеллект».

«Москва активно поддерживает темпы цифровой трансформации городской среды, - отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин. - В 2018 году российская столица стала лидером рейтинга электронного правительства ООН, опередив Лондон, Париж, Амстердам, Шанхай, Нью-Йорк и Берлин. Чтобы стимулировать московские компании на генерирование инновационных решений и минимизировать риски для стартапов на стадии их зарождения, мы инициировали программу Urban.Tech Moscow, которая призвана активизировать технологическое предпринимательство в столице. Городу нужны таланты, способные создавать и внедрять в повседневную жизнь москвичей яркие технологические решения».

Международные этапы программы пройдут с 5 октября по 10 ноября в Чехии, Латвии, Казахстане, Армении, Республике Беларусь и Израиле. К участию приглашены разработчики, дизайнеры, аналитики, продакт-менеджеры и маркетологи.

Конкурсные задачи сформулированы с учетом потребностей города на основе анализа предложений от бизнеса и властей столицы. После проведения хакатона 100 команд, предложивших лучшие ИТ-решения, будут приглашены к участию в акселераторе, где они смогут упаковать свои проекты в готовый бизнес-проект.

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