Столичные профсоюзы через смс позвали москвичей на выборы

СЕГОДНЯ 19:54 2019-09-05T20:00:56+03:00

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Столичные профсоюзы пригласили москвичей на выборы депутатов Мосгордумы через смс. Московская Федерация профсоюзов (МФП) разослала сообщения с адресами избирательных участков и именами кандидатов, которых она поддерживает.

- Во исполнение решения президиума Московской Федерации профсоюзов об участии в избирательной кампании по выборам депутатов в Московскую городскую думу и учитывая высокий резонанс в обществе, который вызвала предвыборная кампания в городской парламент, Московская Федерация профсоюзов решила поддержать кандидатов, готовых защищать трудовые, экономические и социальные интересы членов профсоюзов, - говорится в обращении на официальном сайте МФП. - Информирование москвичей осуществляется с помощью SMS-сообщений при полном соблюдении избирательного законодательства города Москвы. Сообщение содержит адрес ресурса, разработанного специалистами Московской Федерации профсоюзов. Любой житель Москвы, зайдя на ресурс, может ввести адрес своей регистрации и узнать расположение избирательного участка и имя кандидата, которого поддерживают профсоюзы.

СМС рассылает компания-агрегатор, уполномоченная МФП на оказание информационных услуг. Сообщения получают москвичи старше 18 лет, в договоре с мобильным оператором давшие свое согласие на получение рекламных смс.

Московская Федерация профсоюзов — крупнейшее профобъединение страны, защищающее социально-экономические интересы членов профсоюзов. Организация была создана в 1990 году: МФП пришла на смену Московскому городскому Совету профессиональных союзов.

Напомним, выборы депутатов Мосгордумы пройдут в столице в единый день голосования 8 сентября. Жителям города предстоит отдать свои голоса за 45 депутатов. Все они будут избраны по одномандатным округам, голосование по партийным спискам не предусмотрено.