Проект строительства Юго-Восточной хорды направлен на дополнительную экологическую экспертизу

СЕГОДНЯ 20:18 2019-09-05T20:28:11+03:00

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Проект строительства Юго-Восточной хорды пройдет дополнительную инженерно-экологическую экспертизу. Проверка будет включать в себя оценку радиационного фон на территории, по которой протянется магистраль. Для этого эксперты пробурят скважины и сделают отбор проб почвы. О том, что проект строительства ЮВХ пройдет дополнительные изыскания, в письме кандидатам в депутаты Мосгордумы сообщил зам. мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

О необходимости дополнительной проверки проекта на прошлой неделе заявили представители общественности. В обращении к мэру Москвы Сергею Собянину лидер движения «Зеленая Москва», эколог Максим Шингаркин, депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова, главный врач Диагностического центра №3 Игорь Дягилев и глава муниципального округа Царицыно Елена Самышина попросили приостановить подготовку к строительству и провести еще одну экспертизу.

Сомнения в экологической безопасности проекта возникли из-за того, что часть Юго-Восточной хорды пролегает возле территории Московского завода полиметаллов в районе Москворечье-Сабурово. Рядом с заводом расположен радиационный объект, появившийся после многолетнего хранения отходов его производства. Хотя реальной угрозы объект не представляет, представители общественности настаивают на дополнительной проверке территории, через которую протянется магистраль.

В ответе кандидатам в депутаты Мосгордумы Марат Хуснуллин сообщил, что проект будет отправлен на государственную экспертизу соответствия техническим, санитарно-эпидемиологическим, экологическим и другим требованиям.

Решение о строительстве Юго-Восточной хорды длиной 28 км было принято столичным правительством в 2018 году. Магистраль должна переключить на себя часть транспортных потоков, которые сейчас идут через центр города, по МКАДу или через Третье транспортное кольцо. Хорда соединит шоссе Энтузиастов, Рязанский проспект, Третье транспортное кольцо, Волгоградский проспект, улицы Шоссейная, Каспийская, Подольских Курсантов, Липецкую и МКАД с выходом в Новую Москву.