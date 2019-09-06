2019-09-06T12:36:57+03:00
Звезды

Названы места в Москве, которые чаще всего снимают в кино

Как правило, кинопроизводители выбирают набережные, ВДНХ и «Москву-Сити»
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В качестве локации для съемок кинопроизводители выбирают ВДНХВ качестве локации для съемок кинопроизводители выбирают ВДНХФото: Алиса ТИТКО
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Чаще всего для съемок в Москве кинопроизводители выбирают такие локации, как набережные и метро, а также международный деловой центр, ВДНХ и «Зарядье» Об этом рассказала генеральный директор «Москино» Светлана Максимченко. Она добавила, что в феврале 2018 года на базе «Москино» была создана Московская комиссия, которая занимается согласованием съемок на территории столицы.

«Чаще всего запрашивают съемки в центре города - на набережных, мостах, в переулках. Среди самых востребованных локаций можно назвать парк «Зарядье», ВДНХ, «Москва-Сити», метрополитен и Садовое кольцо», - отметила Максимченко в интервью РИАМО.

По ее словам, Москва непростой город для съемок, и комиссия старается облегчит работу кинопроизволителям, чтобы они не выбрали другое место. В первую очередь в комиссии снимают административные барьеры, снижая количество согласований, а также организуют скидки для аренды локаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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