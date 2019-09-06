В Москве подросток сломал шею, играя в лазертаг

СЕГОДНЯ 15:56 2019-09-06T16:07:32+03:00

В Москве подросток сломал шею во время игры в лазертаг Фото: Кирилл ЧАЩИН

Изменить размер текста: A A

В одном из московских детских клубов подросток сломал шею. Мальчик играл в лазертаг и свалился со второго яруса.

Все случилось на юго-востоке Москвы, на Волгоградской проспекте.. 13-летний мальчишка был приглашен на день рождение одноклассника, планировалось, что восемь школьников будут играть в лазертаг. По правилам игры часть команды находится в укрытии, а вторая- атакует. В битве используется навесное лазерное оружие, стреляющее инфракрасным лучом.

Войдя в азарт, дети потеряли бдительность, и пострадавший свалился со ступенек второго этажа. Врачи диагностировали перелом шейных позвонков. После случившегося в клубе провели проверку работники прокуратуры. Представители надзорного органа пришли к выводу, что помещение недостаточно освещено, лестница не отгорожена от игровой зоны, что представляет опасность.

В ведомстве отметили, что гендиректор арендовал ангар и переделал его по своему усмотрению. Были возведены металлические и деревянные перекрытия, образовавшие второй и третий ярусы в помещении. Все это не соответствовало нормам безопасности. К тому же, помещение не подходит для нетрадиционных видов спорта.

В итоге 36-летнего руководителя могут наказать за оказание услуг ненадлежащего качества.

Как сообщил сайт mk.ru заместитель Лефортовского межрайонного прокурора Николай Трихин, гособвинитель просил для мужчины наказание в виде 1 года и 6 месяцев колонии общего режима. Суд вынес свой приговор: два года условно и испытательным сроком на это же время. Семье пострадавшего он заплатит 200 тысяч рублей и 150 тысяч, затраченных на услуги адвоката.

Кстати, сейчас опасный развлекательный центр не функционирует. Вскоре после проверок помещение сгорело.

ИСТОЧНИК KP.RU