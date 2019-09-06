Департамент образования разъяснил идею ограничить прием в школы детей без прививок

СЕГОДНЯ 18:58 2019-09-06T18:58:58+03:00

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Заместитель руководителя департамента образования и науки Москвы Алена Шахова прокомментировала идею на законодательном уровне изменить правила приема в школу детей без прививок. По ее словам, предложения о внесении поправок в закон будут учитывать интересы всех семей: и тех родителей, кто принципиально отказывается прививать своих детей, и тех, кому прививки противопоказаны по медицинским показаниям.

- Школы, в которых превышен порог невакцинированных детей, в большей мере подвержены риску закрытия на карантин. Образовательная организация несет ответственность за жизнь обучающихся. Вместе с тем, мы не в праве отказать в приеме в школу ребенку, родитель которого отказался привить ребенка или не предоставил информацию о сделанных прививках. А это - риск для всех обучающихся, - рассказала Шазова журналистам. - По итогам обсуждений общественниками было предложено проработать возможность создания такого законопроекта, который решил бы сложившуюся проблему и учитывал как интересы родителей, которые решили не прививать своих детей, так и тех, кому вакцинация не показана по медицинским причинам.

Тема детской вакцинации обсуждалась в пятницу, 6 сентября, экспертами во время круглого стола в Общественной палате. Одним из итогов стало предложение внести изменения в закон о правилах приема в образовательные учреждения детей без прививок.

- В последние годы информационная кампания против профилактических прививок для детей приобрела большой масштаб. Из-за этого растет число отказов родителей от вакцинации, и, к сожалению, это сказывается и на образовательном процессе, - отметила Алена Шахова. - Мы вынуждены периодически объявлять карантин и отстранять детей от учебы.

Как подчеркнула замглавы департамента образования и науки Москвы, дети, которые не проходят вакцинацию, не имея на то медицинских показаний, становятся источником заражения для тех, кто не может делать прививки по медицинским показания.

Напомним, ежегодная кампания по вакцинации против гриппа началась в столице 4 сентября. Сделать прививку от гриппа можно в прививочных кабинетах в городских поликлиниках. Кроме того, привиться можно в любом из 65 мобильных пунктов вакцинации. 31 мобильный пункт будет дежурить возле 29 станций московского метрополитена, три пункта - у станций Московского центрального кольца, одни рядом с железнодорожной платформой «Крюково» и еще два во флагманских центрах госуслуг «Мои документы». Пройти вакцинацию можно и в павильонах «Здоровая Москва», расположенных в столичных парках.