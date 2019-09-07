Собянин: Москва готова к выборам в городской парламент

СЕГОДНЯ 14:44 2019-09-07T14:44:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о готовности столицы к выборам депутатов Московской городской думы, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте мэра.

- На выборах в Мосгордуму более половины всех избирательных участков – около двух тысяч – оборудованы КОИБами. Общественная палата Москвы создала Общественный штаб наблюдения за выборами и назначила наблюдателей в избирательные комиссии, причем Общественная палата имеет возможность видеонаблюдения и оперативного реагирования по всем избирательным участкам. Москва готова к проведению выборов в городской парламент, - подчеркнул Сергей Собянин.

Впервые в Росси на выборах в Мосгордуму будет проведен эксперимент с электронным голосованием. Проголосовать онлайн есть возможность у избирателей трех избирательных округов – Зеленограда, Черкизово и Бибирево. Чтобы воспользоваться ею, жителям этих округов необходимо было подать заявку на сайте мэра Москвы не позднее 4 сентября. Как отметил Сергей Собянин, система электронного голосования полностью готова к работе.

- Должен сказать, что помимо электронного голосования в Москве давно уже существует стандарт голосования, который также включает систему тотального видеонаблюдения всех участков, - сообщил Сергей Собянин.

В единый день голосования избирательные участки откроются в 8:00 и будут работать до 20:00. Москвичи выберут 45 депутатов Мосгордумы из списка кандидатов, который насчитывает 225 человек. Информация о них размещена на сайте Мосгоризбиркома, на избирательных участках ее можно найти на специально оборудованных информационных стендах.