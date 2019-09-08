2019-09-08T10:45:55+03:00
Общество

Патриарх проголосовал на выборах в Мосгордуму

Предстоятель РПЦ перед службой заехал на участок.
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Святейший Патриарх Кирилл принял участие в выборах депутатов Мосгордумы седьмого созываСвятейший Патриарх Кирилл принял участие в выборах депутатов Мосгордумы седьмого созываФото: Елена ЧИНКОВА
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее голосовал в своей рабочей резиденции в Чистом переулке, куда приезжали представители избиркома. А на думских выборах в 2016 году и на президентских выборах 2018 года предстоятель Русской православной церкви традицию нарушил и голосовал среди простых граждан на избирательном участке в Одинцово, неподалеку от своей резиденции в Переделкино.

Вот и в это воскресное утро перед службой на Старой Басманной он заехал исполнить свой гражданский долг.

- Святейший Патриарх Кирилл принял участие в выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва. Перед началом богослужения в храме великомученика Никиты он посетил избирательный участок, - сообщил пресс-секретарь Патриарха иерей Александр Волков.

Напомним, 8 сентября москвичи избирают депутатов в Мосгордуму, а в целом по стране проходит свыше 5000 избирательных кампаний разного уровня, включая довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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