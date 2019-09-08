СЕГОДНЯ 11:28 2019-09-08T11:34:20+03:00

Венедиктов: Явка на электронное голосование в Мосгордуму на 10 утра составила почти 40% Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексея Венедиктова сообщил, что по состоянию на 10:00 по МСК явка на электронное голосование на выборах депутатов в Мосгордуму составила почти 40%.

- Явка на электронное голосование на 10 утра 39%, - заявил Венедиктов.

Сообщается, что интернет-голосование проходит в трех экспериментальных избирательных округах: № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).

Венедиктов также подчеркнул, что участие в онлайн-голосовании смогут принять те пользователи, кто подал заявление и был включен в реестр электронных избирателей.

Для участия в выборах в Интернете нужно авторизоваться обычным образом в личном кабинете на портале mos.ru. Когда пользователь перейдет на форму электронного бюллетеня, ему спустя несколько секунд будет отправлено СМС с кодом подтверждения на номер, указанный в личном кабинете. После введения кода электронный бюллетень будет доступен. Затем пользователь сможет проголосовать за своего кандидата.

Для участия в голосовании через Сеть в личном кабинет на mos.ru избирателю необходимо указать все сведения: паспортные данные, адрес, СНИЛС, номер мобильного телефона и адрес регистрации в Москве в одном из трех экспериментальных избирательных округов.

Напомним, выборы депутатов Мосгордумы проходят в Единый день голосования в воскресенье, 8 сентября.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский лидер Владимир Путин приехал на избирательный участок в РАН, чтобы проголосовать на выборах в Мосгордуму. Президент традиционно голосует именно на этом ИУ под номером 2151.

ИСТОЧНИК KP.RU