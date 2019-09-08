Пожар в московском бассейне училища олимпийского резерва потушен

СЕГОДНЯ 11:51 2019-09-08T12:01:44+03:00

На борьбу с огнем было брошено более 10 пожарных расчетов

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В воскресенье, 8 сентября, на западе Москвы загорелось здание бассейна училища олимпийского резерва. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Как сообщили в ведомстве, ЧП произошло на улице Малая Филевская. Из ворот помещения шел густой черный дым. На место выехали более десяти пожарных расчетов.

В настоящее время пожар потушен. По предварительным данным, возгорание произошло в одном из кабинетов на первом этаже. В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, в апреле этого года в центре столице загорелось одно из зданий Следственного комитета. Возгорание началось на втором этаже двухэтажного строящегося здания ведомства. Горели строительный мусор и стройматериалы. Рабочие потешили огонь самостоятельно, до приезда пожарных. Причиной возгорания стала замыкание в проводке.

ИСТОЧНИК KP.RU