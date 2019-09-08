2019-09-08T12:01:44+03:00
Происшествия

Пожар в московском бассейне училища олимпийского резерва потушен

На борьбу с огнем было брошено более 10 пожарных расчетов
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
В Москве загорелся бассейн Училища олимпийского резерва Фото: https://moscow.mchs.ru/В Москве загорелся бассейн Училища олимпийского резерва Фото: https://moscow.mchs.ru/
Изменить размер текста:

В воскресенье, 8 сентября, на западе Москвы загорелось здание бассейна училища олимпийского резерва. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Как сообщили в ведомстве, ЧП произошло на улице Малая Филевская. Из ворот помещения шел густой черный дым. На место выехали более десяти пожарных расчетов.

В настоящее время пожар потушен. По предварительным данным, возгорание произошло в одном из кабинетов на первом этаже. В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, в апреле этого года в центре столице загорелось одно из зданий Следственного комитета. Возгорание началось на втором этаже двухэтажного строящегося здания ведомства. Горели строительный мусор и стройматериалы. Рабочие потешили огонь самостоятельно, до приезда пожарных. Причиной возгорания стала замыкание в проводке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава МГИК: Явка на выборах в Москве к 10 утра составила 2%
Венедиктов: Явка на электронное голосование в Мосгордуму на 10 утра составила почти 40%
Патриарх проголосовал на выборах в Мосгордуму
Голосование через смартфон и две тысячи участков с КОИБ: Москва готова к проведению выборов в гордуму
Собянин: Москва готова к выборам в городской парламент
В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой
«С удовольствием пойду и проголосую»: Василий Лановой ещё раз призвал своих сторонников на выборы в Москве
Департамент образования разъяснил идею ограничить прием в школы детей без прививок
В Москве подросток сломал шею, играя в лазертаг
Олег Белозеров: Беспилотные "Ласточки" запустим на МЦК с 2021 года
В Домодедово задержали пассажирку с природными кристаллами на 8 млн рублей
Москвичам пообещали теплую погоду до конца следующей недели
В Москве создан онлайн-реестр детских прививок
Названы места в Москве, которые чаще всего снимают в кино
В Ландшафтном парке ВДНХ появилась воздушная экотропа
Проект строительства Юго-Восточной хорды направлен на дополнительную экологическую экспертизу
Столичные профсоюзы через смс позвали москвичей на выборы
В Москве стартовала программа Urban.Tech Moscow
В Подмосковье обрушилось здание бывшего детского лагеря: под завалами остались люди
Более 12 тысяч человек записались на электронное голосование на выборах в Мосгордуму