2019-09-08T12:24:35+03:00
Политика

Собянин проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы

Мэр Москвы рассказал жителям столицы, как важно прийти и отдать свой голос
Ксения БОГДАНОВА
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Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал на выборах депутатов Московской городской думы. Столичный градоначальник отдал свой голос на избирательном участке в школе №1241 на улице Николаева. Мэр Москвы пообщался с журналистами и подчеркнул, что очень важно прийти в единый день голосования на выборы и отдать свой голос.

- Сегодня в Москве важный день, идут выборы парламента города. Выборы очень важные. Московская городская дума во многом определяет судьбу нашего города и судьбу каждого из нас, поэтому, конечно, важно самим прийти и проголосовать и никому не передоверять это важное дело, - отметил Сергей Собянин.

Выборы Мосгордумы седьмого созыва проходят в столице в единый день голосования 8 сентября. Избирательные участки открылись в 8:00 и закроются в 20:00. На 10 часов утра, как заявил глава МГИК Валентин Горбунов, явка избирателей составила 2%.

Список претендентов в столичный парламент насчитывает 225 человек. Из них москвичи выберут 45 депутатов Мосгордумы. Впервые в трех округах столицы проводится эксперимент по электронному голосованию: жители Зеленограда, Бибирево и Чертаново могут отдать свои голоса онлайн.

Семь избирательных участков открылись в столице в 6:00: на них смогли проголосовать сотрудники Росгвардии. Всего в столице работают более 3600 избирательных участков.

На участках организовано масштабное видеонаблюдение. Видеокамеры установлены и с наружной стороны участковых избирательных участков: это поможет снизить число нарушений в день голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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