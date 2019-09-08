В СПЧ назвали ложными две трети данных «Голоса» о нарушениях на выборах

СЕГОДНЯ 12:52 2019-09-08T12:52:27+03:00

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В СПЧ назвали ложными свыше двух третей сообщений, нанесенных движением «Голос» на «Карту нарушений». По словам сопредседателя мониторинговой рабочей группы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (РМРГ СПЧ) по выборам Игоря Борисова, «Голос» дезинформирует избирателей о нарушениях на выборах

- По факту то, что они делают, это внутренний документ для специалистов. Мы в МРГ пользуемся картой для проверки этих сообщений. Но более двух третей тех сообщений, которые приведены на карте, они не являются нарушением законодательства, - рассказал Игорь Борисов ТАСС. - А из тех нарушений, которые остаются, абсолютное большинство - это те, по которым принимаются меры и избирательные права восстанавливаются в полном объеме.

Игорь Борисов подчеркнул, что на карте отмечаются самые разные случаи, среди них попадается много предложений по развитию избирательного законодательства. Кроме того, «Голос» не проверяет эти факты.

- РМРГ СПЧ в Москве проверяли эти факты, которые не подтверждаются. Например, есть сообщение, что наблюдателя не пускают на досрочное голосование в Москве. На самом деле, в территориальной избирательной комиссии на пять минут задержали начало досрочного голосования. Сообщение поступило, наблюдатель был допущен. Но соответствующее нарушение уже нанесено на карту. Оно до сих пор там находится и входит в статистку, - рассказал сопредседатель мониторинговой рабочей группы.

Многие сообщения на карте указывали на случаи предвыборной агитации в день голосования, однако они, по словам Борисова, не подтвердились.

- Коллеги немного дезинформируют избирателей с ситуацией вокруг выборов, которые сегодня проходят в Москве и на территории РФ, - подчеркнул Борисов. При этом он отметил, что «Голос» делает полезную работу, которая поможет понять, какие есть проблемы. Однако некоторые методы движения вызывают сомнения.

- Но то, как они это делают, не вписывается ни в какие цивилизованные, научно обоснованные, современные рамки решения проблем, и это попахивает политическим заказом. Те цифры, которые они приводят - я очень скептически на них смотрю. Мы прекрасно понимаем, что звонят, но абсолютно по разным вопросам, - рассказал Игорь Борисов.

По информации РМРГ СПЧ сегодня в Москве, где, как утверждает «Голос», фиксируется больше всего нарушений, остались не приняты меры только по одному сообщению - по статистике.

- Имеются в виду данные до начала голосования сегодняшнего дня. По всем остальным меры приняты, права восстановлены, - сообщил член СПЧ.

Напомним, выборы в Москве проходят на более чем 3600 участков. В списке претендентов в столичный парламент – 225 кандидатов, из них москвичи выберут 45 депутатов Мосгордумы.

ИСТОЧНИК KP.RU