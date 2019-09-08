Венедиктов: На 12 часов явка по электронному голосованию составляет 45%

СЕГОДНЯ 13:17 2019-09-08T13:17:34+03:00

Руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами рассказал, как москвичи голосуют онлайн

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К 12 часам явка на онлайн-голосование на выборах в Московскую городскую думу составила 45%, сообщил журналистам Алексей Венедиктов. Руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами рассказал, что электронное голосование было перезапущено после сбоя.

- Электронное голосование перезапустилось, все идет. На 12:00 явка по электронному голосованию составляет 45%, несмотря на сбой, - сообщил Алексей Венедиктов.

Сбой в ходе электронного голосования возник в специальном модуле, который производит шифрование внутренних каналов связи. В настоящее время сотрудники департамента информационных технологий Москвы совместно с компанией-производителем оборудования устанавливают причины накладки. Несмотря на временный сбой, система электронного голосования работает в штатном режиме, ни одного голоса избирателя потеряно не было.

Напомним, в Москве на выборах депутатов Мосгордумы впервые проходит эксперимент по электронному голосованию. В трех избирательных округах столицы: округа №1 - Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград); №10 - Бибирево, Лианозово, Северный; №30 - Чертаново Центральное и Южное – жители могут проголосовать как традиционным способом, на избирательных участках, так и онлайн. Эксперимент по электронному голосованию проводится в России впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU