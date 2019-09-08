2019-09-08T13:17:34+03:00
Политика

Венедиктов: На 12 часов явка по электронному голосованию составляет 45%

Руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами рассказал, как москвичи голосуют онлайн
Ксения БОГДАНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

К 12 часам явка на онлайн-голосование на выборах в Московскую городскую думу составила 45%, сообщил журналистам Алексей Венедиктов. Руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами рассказал, что электронное голосование было перезапущено после сбоя.

- Электронное голосование перезапустилось, все идет. На 12:00 явка по электронному голосованию составляет 45%, несмотря на сбой, - сообщил Алексей Венедиктов.

Сбой в ходе электронного голосования возник в специальном модуле, который производит шифрование внутренних каналов связи. В настоящее время сотрудники департамента информационных технологий Москвы совместно с компанией-производителем оборудования устанавливают причины накладки. Несмотря на временный сбой, система электронного голосования работает в штатном режиме, ни одного голоса избирателя потеряно не было.

Напомним, в Москве на выборах депутатов Мосгордумы впервые проходит эксперимент по электронному голосованию. В трех избирательных округах столицы: округа №1 - Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград); №10 - Бибирево, Лианозово, Северный; №30 - Чертаново Центральное и Южное – жители могут проголосовать как традиционным способом, на избирательных участках, так и онлайн. Эксперимент по электронному голосованию проводится в России впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан прийти на выборы
В СПЧ назвали ложными две трети данных «Голоса» о нарушениях на выборах
Собянин проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы
Пожар в московском бассейне училища олимпийского резерва потушен
Глава МГИК: Явка на выборах в Москве к 10 утра составила 2%
Венедиктов: Явка на электронное голосование в Мосгордуму на 10 утра составила почти 40%
Патриарх проголосовал на выборах в Мосгордуму
Голосование через смартфон и две тысячи участков с КОИБ: Москва готова к проведению выборов в гордуму
Собянин: Москва готова к выборам в городской парламент
В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой
«С удовольствием пойду и проголосую»: Василий Лановой ещё раз призвал своих сторонников на выборы в Москве
Департамент образования разъяснил идею ограничить прием в школы детей без прививок
В Москве подросток сломал шею, играя в лазертаг
Олег Белозеров: Беспилотные "Ласточки" запустим на МЦК с 2021 года
В Домодедово задержали пассажирку с природными кристаллами на 8 млн рублей
Москвичам пообещали теплую погоду до конца следующей недели
В Москве создан онлайн-реестр детских прививок
Названы места в Москве, которые чаще всего снимают в кино
В Ландшафтном парке ВДНХ появилась воздушная экотропа
Проект строительства Юго-Восточной хорды направлен на дополнительную экологическую экспертизу
Столичные профсоюзы через смс позвали москвичей на выборы
В Москве стартовала программа Urban.Tech Moscow
В Подмосковье обрушилось здание бывшего детского лагеря: под завалами остались люди
Более 12 тысяч человек записались на электронное голосование на выборах в Мосгордуму