Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан прийти на выборы

СЕГОДНЯ 13:41 2019-09-08T13:44:57+03:00

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Сергей Собянин призвал москвичей прийти на выборы депутатов Мосгордумы и отдать голоса за своих кандидатов. Мэр Москвы проголосовал на избирательном участке в школе №1241 на улице Николаева и рассказал, почему он считает важным прийти и отдать свой голос за депутатов столичного парламента.

- Сегодня в Москве важный день, идут выборы парламента города. Выборы очень важные. Московская городская дума во многом определяет судьбу нашего города и судьбу каждого из нас, поэтому, конечно, важно самим прийти и проголосовать и никому не передоверять это важное дело, - подчеркнул Сергей Собянин.

Выборы в Московскую городскую думу седьмого созыва проходят в столице в единый день голосования 8 сентября. С 8 утра в Москве открылись более 3600 избирательных участков. При этом семь участков открылись раньше, в 6:00, чтобы на них смогли отдать свои голоса сотрудники Росгвардии.

Собянин призвал москвичей прийти на выборы.Сам мэр Москвы проголосовал на избирательном участке, который расположен в школе № 1241 на улице Николаева

В списке кандидатов в столичный парламент – 225 человек: из них москвичи выберут 45 депутатов Мосгордумы. Голосование идет по одномандатным округам, выборы по партийным спискам не предусмотрены. За ходом выборов на участках следят около 4500 наблюдателей от Общественной палаты города. За соблюдением всех норм закона на выборах в Мосгордуму также следят международные наблюдатели из 50 стран.

Впервые в России в Москве проходит эксперимент с электронным голосованием. Отдать свой голос с помощью системы онлайн-выборов могут жители трех избирательных округов: Зеленограда, Чертаново и Бибирево – это более 12 тысяч человек. Для этого избирателям нужно было до 4 сентября подать заявку на электронное голосование на сайте мэра Москвы. По данным на 12 часов явка избирателей на электронном голосовании составила около 45%.

Избирательные участки в Москве будут работать до 20 часов. Для москвичей, которые по состоянию здоровья не могут прийти на участки, предусмотрена возможность проголосовать на дому.

ИСТОЧНИК KP.RU